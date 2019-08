Sapore di Mare in Capannina: il mercoledì con Jerry Calà ed un super ospite atteso per venerdì

FORTE DEI MARMI – Prosegue a vele spiegate la magica estate de La Capannina di Franceschi, che tra record ed eventi memorabili si appresta a vivere il periodo più intenso dell’intero anno. Mercoledì 7 agosto, è grandissima l’attesa per lo show ‘Sapore di Mare’ del mitico Jerry Calà, che con la sua band ripercorrerà a suon di musica la storia delle più belle canzoni italiane e non solo.

Monologhi esilaranti e grande coinvolgimento del pubblico, che non smette mai di cantare: questi sono gli ingredienti chiave dell’appuntamento cult per eccellenza, che si ripeterà in Capannina ogni mercoledì del mese, e in cui l’artista, da sempre legato a Forte dei Marmi ed alla Versilia, sfodera le migliori hit della sua carriera in uno spettacolo ricco di emozioni e coronato da un pizzico di nostalgia.

Confermata inoltre, anche per questo evento, la partnership con uno dei più gettonati ed importanti canali social web “Sole, whisky e sei in pole position”, vero e proprio punto di riferimento nazionale per tutti gli amanti degli anni ’80 e degli storici film divenuti cult indissolubili della cinematografia italiana. Sempre nella sala centrale, il repertorio musicale sarà attentamente curato dal dj resident Charlie Dee, mentre al Piano Bar, le accurate selezioni di Stefano Natali dj si alterneranno con l’inconfondibile e coinvolgente voce di Stefano Busà, immancabile mattatore delle sette note a tinte tricolore. I dettagli della serata ed il programma sono già consultabili sulla pagina Facebook ufficiale de La Capannina: https://www.facebook.com/events/669323330200463/

Venerdì 9 agosto, con la serata Ready for Forte, che sta registrando numeri impressionanti, sarà invece la volta di Guè Pequeno, l’amatissimo ed iconico rapper di ‘Milioniario’ e ‘Lamborghini’ per cui è già previsto un inevitabile sold out. Tra gli artisti più innovativi e originali del panorama nazionale, giurato di The Voice of Italy e leader dei Club Dogo, sarà ospite della Capannina per un concerto che si preannuncia davvero memorabile. Dettagli dell’evento al seguente link: https://www.facebook.com/events/1174684076042895/. Immancabile ed imprescindibile la presenza anche di Stefano Natali dj e Stefano Busà al piano bar, che saranno protagonisti anche la sera successiva, sabato 10 agosto, quando il consueto cast artistico della Capannina sarà al gran completo con dj Charlie Dee nella Sala Centrale ed il talentuoso Lorenzo Lippi nella amatissima e sempre affollatissima Suite esterna.

Per domenica 11 agosto, invece, previsto il secondo capitolo de ‘La domenica del Piano Bar’, con la storica musica italiana intonata da Stefano Busà.

I ticket per gli eventi sopracitati, che garantiscono accesso prioritario (eludendo la fila), sono già disponibili al seguente link: https://www.liveticket.it/lacapanninadifranceschi.

Si ricorda, inoltre, che dalle ore 21, all’interno del locale sarà attivo ogni sera il ristorante guidato dall’apprezzatissimo chef Davide Romagnoli. La cura dei dettagli, la qualità del servizio ed il delicato sottofondo musicale rappresentano il marchio di fabbrica del pre-discoteca firmato Capannina. E dopo cena, per tutti gli ospiti del ristorante, l’ingresso in discoteca è incluso nel prezzo.