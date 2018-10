Santini: “Canile di Pontetetto, alla gara per la gestione ammessa una ditta dopo la scadenza dei termini”

LUCCA – <<Abbiamo nuovi elementi per poter affermare che la gara d’appalto indetta dal Comune per la gestione del canile-gattile di Pontetetto, deve essere bloccata>>. Lo sostiene Remo Santini, leader delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento ed ex candidato sindaco, che da mesi si sta interessando anche a questo tema.

<<Innanzitutto c’è la conferma, come avevamo denunciato, che una parte dei box sono inferiori rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale 59/2009 sul benessere degli animali, che vivono quindi in condizioni non incompatibili, violando l’articolo 727 del codice penale – spiega Santini – e che al contempo non esiste neanche un accreditamento valido del canile stesso, perchè l’ultimo risale al 2014 ed è scaduto, dovendo essere rinnovato ogni due anni con un atto ufficiale dell’Asl che non ci risulta esistere. Ma c’è di più: nel bando di gara è scritto che le manifestazioni di interesse per gestire il canile nei prossimi tre anni, dovevano arrivare entro il 24 settembre. A quella data ne era arrivata una sola, però stranamente, dieci giorni dopo la scadenza del termine per presentare domanda, di ditte alla gara ne è stata ammessa un’altra. Tutto regolare? Non crediamo proprio. E riteniamo si debba fare luce sulle violazioni>>.

Santini annuncia infine che sulla questione chiederà una commissione controllo e garanzia da svolgersi presso il canile, quindi con un sopralluogo. <<Inviterò ad essere presenti anche il dottor Marco Del Torto, responsabile dell’Asl Nord Ovest area veterinaria, e l’attuale direttrice del canile, Sandra Palmucci – conclude Santini -, vogliamo che sia fatta chiarezza con il contributo di tutti, perchè a questo punto non ci bastano più le rassicurazioni del Comune, che continua a dire come sia tutto a posto, dopo averci fatto attendere due mesi per avere i dati delle misurazioni e citando ora decreti a giustificazione delle misure che non tornano. Decreti che nulla hanno a che fare con le condizioni basilari per garantire la salute degli animali. Preme infine ricordare che oltretutto sul canile da anni non si fanno lavori di manutenzione e che la situazione e i problemi sono gravi e molteplici>>.