San Leonardo in Treponzio: inaugura un nuovo campo sportivo polivalente

LUCCA – Sarà inaugurato sabato 20 ottobre alle ore 15 il nuovo campo sportivo polivalente da pallacanestro e pallavolo realizzato dall’amministrazione comunale a San Leonardo in Treponzio in prossimità dello sportello al Cittadino (ex circoscrizione). La zona sud del territorio comunale viene così dotata di una nuova struttura sportiva per consentire ai bambini e ai ragazzi che vivono nella zona, ma naturalmente anche a tutti coloro che vorranno utilizzarlo, di poter usufruire di uno spazio sportivo adeguato dove poter praticare questi sport di squadra, oltre che di un luogo di aggregazione dove poter ritrovarsi e socializzare.

Il campo sportivo ha una superficie complessiva di 375 metri quadrati ed è pavimentato in calcestruzzo con rifinitura al quarzo. L’impianto è dotato di canestri e di una rete da pallavolo di altezza regolabile. Il campo da pallavolo è inscritto in quello da pallacanestro e quest’ultimo è stato completamente recintato con una rete alta due metri e mezzo e con un accesso su uno dei lati corti del campo. Le aree circostanti il campo sono state rifinite con ghiaia livellata.

<<Siamo soddisfatti per la prossima inaugurazione di questo nuovo impianto sportivo che è il primo di questo genere sul territorio comunale – affermano l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni e la consigliera comunale Giulia Volpi -. Oltre ad essere uno spazio dove praticare la pallavolo e la pallacanestro all’aperto questo campo sportivo vuole essere anche un luogo di aggregazione per i giovani, in una zona in cui mancano strutture di questo tipo-. Lo sport infatti è un’attività importante, non solo per il benessere psico-fisico, ma svolge anche un ruolo socializzante. Questa struttura è frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto attivamente un gruppo di genitori della zona>>.

Per consentire la realizzazione del campo polivalente i giochini presenti nell’area interessata dai lavori, due altalene ed uno scivolo, sono stati riposizionati nella zona adiacente e per garantire la sicurezza dei bambini che li utilizzano è prevista la realizzazione di una pavimentazione antitrauma.