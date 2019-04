Salute della donna: (h)open week in oltre 190 ospedali con i bollini rosa di Onda

LUCCA – L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda ancora che in occasione della quarta Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), ONDA, l’Osservatorio nazionale per la salute della donna, ha promosso una serie di iniziative in tutti gli ospedali del network Bollini rosa per favorire la conoscenza e la prevenzione sulle principali patologie che colpiscono le donne.

In particolare all’ospedale di Lucca dalle ore 9 alle 13 di giovedì 18 aprile 2019 è prevista un’apertura straordinaria dell’ambulatorio di Medicina di genere, gestito dalla struttura di Nefrologia e Dialisi ed attivo al “San Luca” dal settembre 2015.

L’ambulatorio, che si trova al piano terra dell’ospedale (percorso blu, all’interno degli spazi della Dialisi), è diretto da Luisa Mazzotta, che è stata recentemente designata anche come referente della Medicina di genere per tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

Nel corso dell’iniziativa, organizzata insieme alla Direzione Medica di Presidio, non verranno erogate visite ma fornite tutte le informazioni sul rischio cardiovascolare e renale nella donna. L’evento è infatti rivolto alle donne di tutte le età, alcune delle quali – se verranno individuati elementi di rischio – potranno essere inserite nel percorso dell’ambulatorio di genere, che ha come obiettivi quelli di individuare e trattare adeguatamente le donne a rischio per prevenire le malattie cardiovascolari e renali nell’ottica di una medicina personalizzata, rispondendo anche ad un’esigenza di appropriatezza delle cure. In particolare le donne giovani con rischio relativo molto elevato di età massima di 55 anni che hanno accesso a questo ambulatorio di secondo livello vengono inviate dai ginecologi o dai nefrologi e sottoposte a screening per l’ identificazione e quantificazione dei fattori di rischio cardiovascolare e renale e a successivo trattamento mediante un approccio farmacologico , dietologico e motivazionale.

La giornata di giovedì 18 aprile sarà sicuramente un’iniziativa utile per portare a conoscenza della cittadinanza attività e servizi rivolti alle donne e garantiti nell’ambito di Lucca, a dimostrazione di una sensibilità presente e crescente nella struttura ospedaliera.

Da ricordare che ONDA ha riconosciuto all’ospedale di Lucca due bollini rosa, quale ospedale “a misura di donna”, un attestato che sottolinea il grado di umanizzazione dei servizi presenti all’interno del “San Luca” rispetto ai percorsi dedicati alla donna, un aspetto importante e rilevante per tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.