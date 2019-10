Salute dei cittadini: boom di richieste per le visite senologiche gratuite per la prevenzione del cancro al seno

SERAVEZZA – Successo ogni più rosea aspettativa per le visite senologiche gratuite promosse dall’Assessorato alla Salute dei cittadini del Comune di Seravezza in collaborazione con LILT Versilia nel mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno.

«Abbiamo registrato un numero altissimo di adesioni, che ci ha spinto a portare da uno a tre i pomeriggi dedicati alle visite», riferisce l’assessore Orietta Guidugli. «Un esito inatteso anche per le stesse le responsabili della LILT, che sono state comunque ben felici di estendere questa utile attività di prevenzione. Evidentemente abbiamo intercettato un’esigenza importante del territorio e questo ci incoraggia a programmare iniziative analoghe anche in futuro, centrate magari su altri rischi e su altre patologie. A chiusura di questa prima esperienza desidero fortemente ringraziare le responsabili della LILT, in primis la signora Patrizia e i medici oncologi dell’ospedale Versilia che hanno prestato la loro opera su base volontaria e gratuita nei tre pomeriggi. Un ringraziamento davvero speciale, inoltre, ai titolari del Centro Fisioterapico Apuano che ci ha ospitato per le visite e che ci ha messo a disposizione spazi, attrezzature e personale con generosità e grande pazienza. Molte donne hanno apprezzato in maniera esplicita l’iniziativa e la professionalità e umanità dei medici ed altrettanto positivi sono stati i commenti sulla sede scelta, all’interno della splendida struttura socio-sanitaria della Croce Bianca di Querceta».

Nei tre pomeriggi dedicati alla prevenzione del cancro al seno sono state sottoposte a visita complessivamente un’ottantina di persone. Il post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione ha avuto una copertura record di quasi 7400 utenti, con 511 clic e 372 fra reazioni, commenti e condivisioni social.