Salotto del Vino e del Verde 2019: i prodotti di eccellenza toscana in tavola a Montecarlo

La porchetta e la bresaola di tonno, il salame di mare piccante, lo speck di pesce spada, la mortadella di mare. Questi alcuni dei particolarissimi prodotti ittici stagionati realizzati da Salumi di Mare, azienda di Buggiano (PT) leader di mercato da circa trent’anni. A preparare il menù sarà Masaki Kuroda, chef del ristorante Serendepico. In abbinamento i vini del Podere Sgretoli e dell’Azienda Agricola Wandanna.

Lunedì 2 settembre: i formaggi dell’azienda agricola Albero e Foglia (Pescia)

Albero e Foglia è un’azienda agricola situata a Medicina (Pescia), specializzata nella cura ripristino dei castagneti da frutto e nell’allevamento di capre da latte svizzere. E saranno proprio i formaggi, presentati in 4 diverse tipologie, i protagonisti dei piatti preparati dallo dallo staff del Ristorante Enoteca La Torre. I vini in abbinamento quelli della Fattoria La Torre e del viticoltore G. Fuso Carmignani.

Martedì 3 settembre: il pesce fresco da Impresa Pesca Coldiretti Toscana

Impresa Pesca di Coldiretti Toscana si occupa di tutelare il pesce e i pescatori, valorizzando il lavoro degli allevatori e diffondendo la cultura del pesce oltre alle specie più celebri e conosciute. Saranno le sapienti mani di Antonio Pirozzi, chef dell’Antico Ristorante Forassiepi, a lavorare il pesce freschissimo della Costa Toscana: calamari, polpi ed altre specie meno rinomate ma di altissima qualità. I piatti saranno serviti in abbinamento con i vini della Fattoria Carmignani e dell’Agriturismo Tenute di Badia.

Mercoledì 4 settembre: la Garfagnana a Montecarlo

La tradizione garfagnina raccontata dalla Trattoria DaVero. Protagonisti del menù il farro e la trota della Garfagnana, forniti dal Consorzio Tutela Farro IGP della Garfagnana e dall’Associazione Tutela Trota Garfagnina. Due prodotti di assoluta eccellenza che in questa zona della Toscana hanno raggiunto standard qualitativi altissimi. Il Farro della Garfagnana IGP, capostipite di tutti i farri in Italia, ha trovato in questa zona un microclima ideale per svilupparsi come prodotto di assoluta qualità. Importante e prezioso anche per i suoi valori tradizionali: povero di glutine, indicato per chi soffre di malattie cardiovascolari e disturbi intestinali. E poi la Trota della Garfagnana, prodotto che ha ottenuto un riconoscimento europeo per la qualità delle acque in cui vive, che viene lavorato dal macello consortile nato pochi anni fa a cui fanno riferimento tutti gli allevatori del territorio. In abbinamento i vini della Fattoria il Poggio e della Fattoria Montechiari.