Sallusti e Peter Gomez, l’incontro al Caffè de La Versiliana

MARINA DI PIETRASANTA – Sarà il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti l’ospite del Caffè de La Versiliana di giovedì 1 agosto, pronto a confessarsi al direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez per l’incontro promosso e organizzato da Fondazione Versiliana e Loft Produzioni, in programma alle 18.30 ( ingresso libero. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it )

Giornalista professionista dal 1981, ha scritto per Il Giornale, Il Messaggero, Avvenire e Il Corriere della sera; è stato vicedirettore de Il Gazzettino di Venezia e direttore di La Provincia (Como) e Libero. È direttore responsabile de Il Giornale dal 2010 ed è spesso in tv, dove ha partecipato a programmi quali Ballarò (Raitre), In Onda (La7) e Mattino Cinque (Canale 5).

A Peter Gomez, che lo ha intervistato a maggio in una puntata del talk La Confessione in onda sul Canale 9, aveva già raccontato alcuni aneddoti inediti su Matteo Renzi e Silvio Berlusconi che hanno avuto un certo clamore mediatico. Una “confessione” che proseguirà domani, durante questo attesissimo appuntamento per gli Incontri al Caffè.