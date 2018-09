Sabato e domenica doppia escursione con Officina Natura

LUCCA – Sabato 08 settembre. Una breve escursione, un vasto panorama, un suggestivo tramonto, aggiungete qualche amico, un po’ di vino frizzante che portiamo noi ed ecco la ricetta per un piacevole aperitivo vista mare per escursionisti (goderecci). Punto di partenza il Pasquilio, nel comune di Montignoso (Ms) da dove, con breve escursione raggiungeremo il punto panoramico nei pressi del M.Folgorito da cui si gode di un bellissimo panorama sul mare, sulla costa apuana, la Palmaria ed oltre. Qui faremo un piccolo aperitivo al tramonto. Escursione lineare andata e ritorno km 6 circa, dislivello totale in salita m150. Per saperne di più e per partecipare tel. 3335399917

Domenica 09 settembre. Un’ escursione suggestiva su un tratto del crinale appenninico tra i più belli e particolari, un percorso tra faggete, cime e praterie, immersi nei colori e nelle atmosfere di fine estate. Qui, dove il lupo lascia sui sentieri i segni del proprio passaggio, dove migliaia di fiori si mescolano al ginepro e al mirtillo, lo sguardo si affaccia su terre e ambienti tanto vicini quanto diversi. Così da questi sentieri vediamo la Garfagnana e la Lunigiana fondersi al Passo di Tea, le Alpi Apuane e il mare dalla cima del Monte Tondo e l’Appennino con le sue vette che corre e si perde davanti e dietro di noi. Stiamo percorrendo il sentiero di crinale, l’Alta Via dei Parchi tra Emilia e Toscana, dal Passo di Pradarena (1575 m) fino a Passo Belfiore e poi oltre sul sentiero che ci porta a Monte Tondo (1780 m), l’antico Monte di Tea, proteso in avanti verso il mare che si lascia scorgere nelle giornate di cielo sereno. E’ l’ambiente e il paesaggio protetto del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano che con i suoi oltre ventiduemila ettari tutela flora e fauna di queste montagne, così lungo il percorso non è difficile incontrare le marmotte nei prati o vedere gracchi e rapaci volare sopra di noi. Un itinerario da percorrere con calma per gustarsi ogni ambiente e panorama, in un procedere che lascia spazio alle soste per osservare la brughiera fiorita o ascoltare i suoni della natura e i colori del cielo in montagna. Scheda-programma: Tipo di escursione E Durata complessiva 7 h Tempo effettivo di cammino 4 h Lunghezza complessiva (A/R) km 14 Dislivello max salita 270 m Cosa portare: scarpe da trekking, zaino, abbigliamento da escursione (pantalone lungo, maglietta, maglietta di ricambio) maglia/pile leggero, giacca antivento/k-way, mantella antipioggia, cappellino. Macchina fotografica e binocolo (facoltativi). Pranzo al sacco, generi alimentari di conforto, acqua 1 L. Partecipanti minimo 6 persone Per ulteriori informazioni e per iscriversi telefonare al 333.5399917