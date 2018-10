Sabato 27 Ottobre Opening Party della nuova discoteca di Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE – Il Mora Mora, storico locale di Lido di Camaiore che ha fatto ballare e divertire la Versilia negli ultimi anni, riapre i battenti in una nuova location. La grande inaugurazione è prevista Sabato 27 Ottobre, in Viale Sergio Bernardini 666.

Nato nel 2012, il Mora Mora è stato per cinque anni e mezzo punto di riferimento della Versilia by Night, un contenitore di eventi, artisti e spettacoli in cui il divertimento partiva dall’aperitivo per proseguire fino a tarda notte sulle note dei migliori disc jockey.

Alla base del nuovo progetto c’è una grande voglia di far vivere il brand Versilia non solo durante i mesi estivi, ma tutto l’anno. La formula del nuovo Mora Mora porterà un importante tocco di novità ad un litorale che senza dubbio ha bisogno di essere animato nei mesi a venire: il locale avrà uno stile contemporaneo e sarà accessibile a tutti con ingresso gratuito.

Non il classico dinner club, né tantomeno un semplice disco-bar. Al centro del progetto l’idea di qualità, in ogni settore. Nuovo punto di riferimento per le serate versiliesi, tra ristorazione di livello ed entertainment, Mora Mora aprirà dunque i battenti sabato 27 ottobre a partire dalle ore 20.30 con l’apericena e possibilità di prenotare la cena con diverse soluzioni di menu, con una cucina contemporanea, che non abbandona la tradizione, cercando l’equilibrio tra estetica e gusto. Il cocktail bar diventerà il protagonista della sala, presidiato da barman esperti e certificati, che sarà il luogo pre, durante e post cena, dove i clienti potranno trovare un’accurata selezione di cocktail. Special guest della serata inaugurale i dj Franco Baldaccini e Francesco Santarini. Spazio anche alla musica ’70/’80 con Claudio Cattaneo.

Dopo due anni di inattività, i gestori commentano così questa attesissima riapertura: “Siamo felici di tornare ad offrire alla Versilia un luogo di reale aggregazione con attrazioni di qualità, dalla ristorazione a special guest di livello. Mora Mora potrà finalmente continuare ad essere lo spazio principe per il divertimento in Versilia. Possiamo affermare con certezza – concludono – che saremo l’unica discoteca autorizzata di Lido di Camaiore, e per di più ad ingresso libero, perché secondo noi il divertimento non ha prezzo”.

Per le settimane a venire sono previste incursioni di grandi amici del locale, attori e comici del calibro di Paolo Ruffini, Ale e Franz, ma anche chef stellati come Rubio e personaggi dello spettacolo quali la bellissima Elenoire Casalegno. Dalla proprietà ci tengono infine a precisare che fino al 31 ottobre il Mora Mora Beach sarà a disposizione con servizio di stabilimento balneare e ristorante sulla spiaggia.