Sabato 15 giugno visita straordinaria e spettacolo all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano

origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo ed a seguire la performance teatrale dal titolo LUCCA – L’evento, organizzato dalla Fondazione Mario Tobino in collaborazione con Esplorazioniurbane.it, prevede sabato 15 giugno alle ore 9 una visita guidata della parte storica dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano(giardino della Direzione, chiostro del pozzo, chiesa, camerata, sala radiologica, cucine, chiostro divisione maschile e femminile) per ripercorrere le fasi del complesso dalleorigini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo ed a seguire la performance teatrale dal titolo “Alda canta ancora”. Omaggio ad Alda Merini di Alessia Arena in collaborazione con Francesco Catalucci.

Per le prenotazioni telefonare al numero 0583 327243 della Fondazione Mario Tobino fino a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Alessia Arena. Riadattamento ispirato a brani tratti da: L’altra Verità, La pazza della porta accanto di Alda Merini. Chitarra classica a 7 corde e arrangiamenti musicali di Francesco Catalucci. Voce. Riadattamento ispirato a brani tratti da:accanto di Alda Merini. Chitarra classica a 7 corde e arrangiamenti musicali di

Alda canta Ancora è un reading musicale omaggio alla grande poetessa del ‘900 Alda Merini (1931-2009) a dieci anni dalla sua scomparsa. La narrazione, ispirata all’opera letteraria di Alda Merini, quale “La pazza della porta accanto” e “L’altra verità” nonchè al suo periodo manicomiale, traghetta l’ascoltatore in un viaggio di parole e musica tra scoperta, paure, rabbia e sana ironia, nel manicomio intimo di ciascuno di noi. Il testo è inoltre impreziosito dalle parole in musica di alcuni psichiatri che operarono professionalmente nei manicomi durante il fervido periodo della emanazione della legge Basaglia.

Alessia Arena

Performer poliedrica, diplomata in canto si è avvicinata al teatro grazie all’Atelier für physisches Theater di Berlino e Daniela Morozzi, oltre a stage con: Leonardo Capuano, Daniele Parisi. Dal 2013 si dedica al teatro canzone attraverso progetti da lei ideati che vedono protagonisti figure significative del nostro tempo: Alda Merini, Rosa Balistreri, Gianni Rodari e Sergio Endrigo. Selezionata alle Targhe Tenco 2016 con a Piedi Nudi (Duo Ammatte) e vincitrice del primo premio assoluto al Premio Poggio Bustone 2016, ha collaborato con Alessio Arena (Premio Musicultura 2013), Giorgio Pezzana (direttore Rivista Un’Altra [email protected] ), Alessandro Hellmann (scrittore), Valerio Nardoni (Premio Nazionale per la Traduzione MiBACT 2017) ed altri. Nel 2017 ha ricevuto il Premio Medaglia Spiga d’Argento per la pregevole attività artistica e sociale svolta con il suo progetto-spettacolo Io sono Chi, in cui ha indagato nelle RSA il rapporto tra identità e relazione con il proprio corpo nella terza età. Il suo prossimo progetto-spettacolo 2019/20, Sto aspettando, sviluppato in collaborazione a Ass. Progetto Arcobaleno e Coordinamento Marginalità Toscana, è dedicato ai senza fissa dimora. www.alessiarena.com

Francesco Catalucci