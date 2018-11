“RUN FOR AIRC”, tantissime le iscrizioni per l’evento sportivo a Forte dei Marmi in sostegno alla ricerca contro il cancro

FORTE DEI MARMI – Forte dei Marmi ha risposto alla grande, domenica 11 novembre, in occasione di ‘RUN FOR AIRC’, manifestazione sportiva non competitiva promossa per la prima volta in Toscana dal Comitato AIRC Toscana, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, con il supporto tecnico e logistico della Compagnia della Vela di Forte dei Marmi. Una giornata di sport e divertimento per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del movimento nella prevenzione del cancro e per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca in campo oncologico.

Le condizioni meteo non troppo favorevoli non sono riuscite a fermare l’onda rosa: il pubblico ha risposto presente all’invito degli organizzatori e dopo il riscaldamento, guidato dallo staff Studio Pilates Body & Mind Elena Cardini, sono stati moltissimi i partecipanti che, indossata la maglietta rosa ideata per l’iniziativa, sono partiti dal Pontile di Forte dei Marmi per cimentarsi sui due circuiti di 4 e 8 chilometri. “Sono molto felice della risposta di pubblico per RUN FOR AIRC: confidavo in una grande risposta corale e così è stato – commenta il consigliere con delega alle Pari Opportunità, Sabrina Nardini – Ringrazio di cuore AIRC, che ha pensato a Forte dei Marmi per questo appuntamento, il primo in Toscana, e rinnovo i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione. AIRC si è messa al lavoro fin dalle prime ore successive all’evento per la 2^edizione e noi siamo già pronti a fare di nuovo la nostra parte”.

Il Comitato AIRC Toscana ringrazia il Comune di Forte dei Marmi per il prezioso sostegno all’iniziativa e in particolare il sindaco Bruno Murzi e Sabrina Nardini, consigliere delegata alle Pari Opportunità. Un sentito ringraziamento va alla Polizia Municipale, a tutta l’Amministrazione per la fattiva collaborazione e ad ERSU per il servizio prestato. Un ringraziamento speciale anche alla Compagnia della Vela per il supporto tecnico-logistico; alla Croce Verde di Forte dei Marmi con il dottor Giorgini e ad Angelo Simone di “Maratonando”, supporto tecnico e speaker della giornata.

Il Comitato AIRC Toscana ringrazia anche i partner per il loro sostegno alla missione: Cartiere Carrara per il contributo, NOPE per la fornitura delle magliette, Latte Maremma per i pacchetti di biscotti confezionati e personalizzati con il logo della corsa, Coldiretti per il ristoro, Acqua Vitasnella per la fornitura dell’acqua.

Inoltre un ringraziamento alle realtà del territorio che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento: i ragazzi del Liceo Scientifico Michelangelo-Chini di Forte dei Marmi insieme alla professoressa Roberta Lari, per il loro impegno come volontari AIRC; l’Associazione Nazionale Carabinieri di Seravezza per la logistica; l’Associazione Donne per le donne che hanno supportato il Comitato per le iscrizioni.

Il Comitato AIRC Toscana, presieduto da Anna Marchi Mazzini, è attivo dal 1982 e organizza e promuove ogni anno un ricco programma con numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per i ricercatori della Toscana, nel solo 2018, sono stati deliberati finanziamenti per oltre 2.500.000 euro per il finanziamento di 31 progetti di ricerca.