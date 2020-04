Rsa Gallicano: siglato accordo per sicurezza e tutele salariali lavoratori cooperativa

GALLICANO – Rsa Puccetti di Gallicano, siglato l’accordo con la cooperativa sociale La Salute per la tutela dei lavoratori fra la cooperativa La Salute, che gestisce la struttura, le sigle Fp Cgil e Uil Fpl di Lucca, insieme alle reciproche rappresentanze aziendali. Il verbale è stato sottoscritto giovedì in via telematica. <<Questo accordo con la coop La Salute è un riconoscimento importante, non solo sul piano economico, del ruolo e dell’impegno del personale impiegato negli appalti da parte delle cooperative sociali che vogliamo sperare possa essere a breve esteso anche in altri ambienti – sottolineano Pietro Casciani, segretario Uil Fpl, e Stefania Fontanini, terzo settore Uil Fpl -, con la volontà di tutti gli enti. Così come è importante aver definito l’accordo per i centri diurni sempre con la cooperativa La Salute, che in questa fase sono è chiusa, che prevede l’anticipo in busta paga della cassa integrazione. La sicurezza attraversi i Dispositivi di protezione individuale è l’altro aspetto che abbiamo voluto rimarcare in questo accordo>>.

Ricordiamo che a seguito dell’emergenza COVID19, è stata disposta da parte delle autorità sanitarie e dalla Regione Toscana , la trasformazione della struttura socio sanitaria in struttura residenziale per soggetti non autosufficienti Covid-19 positivi per un totale di 20 posti riservati esclusivamente per queste finalità. Con l’accordo, son stati predisposti tutti i dispositivi di sicurezza necessari e sono state riconosciute misure di premialità a favore del personale operante nella struttura nella fase di gestione dell’emergenza, compresa l’estensione del premio salariale per ogni turno di effettivo lavoro, previsto per il personale nel Servizio sanitario regionale.