Rotatoria Porta Sant’Anna e bypass provvisorio sugli spalti delle Mura: l’opera è quasi terminata

LUCCA – Rotatoria di piazzale Boccherini, di fronte a Porta Sant’Anna: l’opera è quasi terminata. Conclusa la manifestazione Lucca Comics&Games, infatti, sono ripartiti i lavori che porteranno al completamento della nuova infrastruttura, parte integrante e fondamentale del percorso promosso dall’amministrazione Tambellini per la rinascita del quartiere Sant’Anna.

In particolare questa mattina (martedì 6) è iniziata l’asfaltatura del bypass provvisorio realizzato sugli spalti delle Mura: qui, una volta attivata la rotatoria, verrà deviato il traffico dalla circonvallazione, così da permettere alle ditte incaricate di avviare il cantiere per il sottopasso pedonale (il tratto interessato dai lavori è quello da viale Papi fino al distributore di benzina su via Catalani). Contestualmente verrà aperto al passaggio dei veicoli su viale Luporini.

«Stiamo procedendo con le asfaltature del bypass e della rotatoria – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità, Celestino Marchini – Dobbiamo completare il cantiere della rotatoria sul lato di viale Luporini: una volta pronto quello, sistemata la segnaletica e l’illuminazione possiamo aprire la nuova infrastruttura, mettere in funzione il bypass e chiudere quel tratto di circonvallazione in prossimità di via Catalani. Verranno eliminati tutti i semafori e sarà comunque garantito il passaggio pedonale in sicurezza. Ormai manca davvero poco».