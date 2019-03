Rotary: insieme si vince! Torna l’appuntamento con la marcia podistica

PORCARI – E’ in programma per sabato 16 marzo l’appuntamento giunto quest’anno alla sua sesta edizione con la Marcia podistica non competitiva Rotary insieme di vince promossa dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca in collaborazione con l’Atletica Porcari per il supporto logistico.

Partenza alle 15,30 da Piazza Felice Orsi a Porcari (quota di partecipazione 3 euro), la Marcia si rivolge a tutti quelli che desiderano passare un piacevole pomeriggio all’aria aperta scegliendo di effettuare un piacevole percorso nel territorio da scegliere in relazione alle proprie esigenze fra le 3 ‘tradizionali’ opzioni (2-5-10 km). A conclusione la immancabile lotteria con tantissimi premi per una raccolta fondi a favore di una Associazione del territorio

“Puntiamo anche quest’anno a raccogliere sempre più adesioni per una marcia all’insegna della solidarietà: un bene per il corpo e per l’anima” sottolinea la Presidente del Club Giulia Pasquini “Vi aspettiamo numerosi come sempre e ringraziamo anticipatamente, insieme a quanti vorranno partecipare, gli amici dell’Atletica Porcari senza i quali tutto questo non sarebbe possibile