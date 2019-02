“Roma”: al Cinema Borsalino di Camaiore il capolavoro di Cuaròn

CAMAIORE – È uno dei film dell’anno e si appresta a vincere nella notte tra il 24 e il 25 febbraio le statuette più importanti degli Academy Awards: Roma, ultimo film del regista messicano Alfonso Cuarón, arriva al cinema Borsalino di Camaiore da giovedì 21 febbraio per quattro proiezioni esclusive, il 21, il 22, il 26 e il 27 febbraio alle ore 21:15.

Dopo il grande riscontro ottenuto dalle proiezioni di dicembre al cinema comunale di Pietrasanta anche alla presenza dello stesso regista (cittadino onorario della Piccola Atene) ecco che Apuania Cineservice ripropone il film in Versilia proprio nella settimana che precede e in quella che segue la consegna degli Oscar: dal Leone d’Oro alla scorsa mostra del cinema di Venezia il film di Cuarón (distribuito da Cineteca di Bologna sotto l’egida di Netflix) si è fatto strada tra i più importanti premi internazionali vincendo 2 Golden globes, 4 Bafta (gli Oscar inglesi) 4 premi ai critics Choice Awards, il premio al miglior regista ai Directors Guild of America, il Goya per il miglior film straniero in lingua spagnola e oltre 20 premi alle kermesse “minori”.

Adesso Roma è candidato a 10 premi Oscar tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior sceneggiatura (tutte nomination intitolate allo stesso Cuarón) e vede nominate anche le attrici, esordienti sul grande schermo.

ROMA è il progetto più personale di Alfonso Cuarón e segue le vicende di Cleo (Yalitza Aparicio) giovane collaboratrice domestica di una famiglia di classe media di Città del Messico, residente nel quartiere di Roma. Con questo film il regista messicano dedica alle donne che lo hanno cresciuto un’originale lettera d’amore, attingendo alla propria infanzia e restituendo il ritratto dei conflitti famigliari e della gerarchia sociale che caratterizzavano la vita del paese sullo sfondo delle turbolenze politiche del Messico degli anni ’70.

ROMA è il suo quarto lungometraggio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dopo Y Tu Mamá También (Leone d’Oro per la miglior sceneggiatura e premio Marcello Mastroianni), Children of Men (Premio Lanterna Magica) e Gravity (premio Film Digital Award).