Rocco Papaleo in scena al Teatro Comunale di Pietrasanta con “Coast to Coast”

PIETRASANTA – Rocco Papaleo sarà a Pietrasanta con il suo viaggio teatrale “Coast to Coast”. Il poliedrico artista lucano sarà infatti in scena giovedì 5 marzo alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Pietrasanta con il suo attesissimo spettacolo che la Fondazione Versiliana propone nell’ambito del cartellone promosso e organizzato insieme a Fondazione Toscana Spettacolo e con la consulenza artistica de Lo Studio Martini.

Un evento che senza dubbio si colloca tra i più attesi della stagione del teatro di Pietrasanta e che vedrà Rocco Papaleo, pronto a coinvolgere il pubblico in un viaggio straordinario in cui le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

Scritto a quattro mani con Valter Lupo che firma anche la regia, lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata, raccontata da Papaleo anche sul grande schermo con il film di grande successo «Basilicata coast to coast».

Sul palcoscenico l’attore mette in scena un suo alter ego, Orlando Bevilacqua, figlio di una paesana e di una zingara, l’amico d’infanzia che lo accompagna per tutta la vita e attraverso il quale l’attore racconta la propria biografia, contrappuntata dalla musica.

“Il titolo suggerisce l’idea di un viaggio, un’idea di mettersi in movimento. E un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi. E poi ci sono tragitti di altra natura, da un malessere a un’allegria, da un malinteso a un accordo: percorsi che non si misurano in chilometri, ma nella fatica necessaria per ricomporre il sentimento che ci separa dalle persone che non vogliamo perdere. Coast to Coast è l’impossibilità di fermarsi, comprendere che tutto è provvisorio e per questo meravigliarsi sempre. Che più o meno è il senso del viaggio che compiamo ogni giorno, tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino.”

Sul palco, l’attore lucano sarà accompagnato da Arturo Valiante (pianoforte), Guerino Rondolone (contrabbasso), Davide Savarese (tamburi), Giorgio Tebaldi (trombone e ukulele).

La stagione di spettacoli del Teatro Comunale di Pietrasanta si concluderà martedì 31 marzo con “Un comico fatto di sangue” di cui sarà protagonista Alessandro Benvenuti. I biglietti degli spettacoli si possono acquistare on line e nei punti vendita Ticketone, così come presso la biglietteria del Teatro Comunale di Pietrasanta aperta nei due giorni prima di ogni spettacolo ( dalle 17.00 alle 19.00 ) e il giorno stesso dello spettacolo dalle 17 in poi.