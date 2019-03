Riunione sulla privacy alla Cna di Lucca: si parlerà di obblighi previsti dalla legge

LUCCA – L’adeguamento alla normativa sulla privacy è un percorso complesso, delicato che ha un avvio, ma che deve andare avanti con costanza, senza mai terminare del tutto. Uno studio approfondito e serio delle norme e della propria organizzazione aziendale rimane la migliore soluzione per mettersi in regola. Per questo motivo la Cna di Lucca ha organizzato un incontro per giovedi 21 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nella sede di Via Romana 615/P.

Sarà l’occasione per approfondire gli obblighi previsti dalla normativa e le relative sanzioni in caso di inadempienza.

E’ possibile confermare la partecipazione scrivendo a info@nullcnalucca.it.