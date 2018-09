Riunione del Consiglio di Gestione della Fondazione Versiliana

PIETRASANTA – Il Consiglio di Gestione della Fondazione Versiliana, riunitosi questa mattina, alla presenza del Consulente finanziario ha tra i vari argomenti trattati, esaminato l’attuale situazione economica della Versiliana e preso atto delle nuove nomine dei componenti dell’Organo Consultivo del Territorio che sarà convocato a breve per la nomina anche dei Revisori Contabili e per

dare avvio ad un rapporto di collaborazione. Il Consiglio ha inoltre deciso di riprendere rapporti con il mondo universitario, offrendo i propri spazi per effettuare giornate di orientamento agli studi destinate ai giovani con il coinvolgimento delle Università e delle Accademie Militari.

Il Consiglio, tenuto inoltre conto che i costi della Fondazione nell’insieme delle sue attività, gravano in larga misura sul Comune e di

riflesso sulla collettività, ha deciso di farsi carico di valutare eventuali altri moduli gestionali della propria attività al fine di contenere quanto più possibile i costi.

Il Consiglio si è dato incarico di conseguenza di svolgere un’indagine per verificare se ed eventualmente in che modo e in quali modalità giungere, ad una diversa organizzazione strutturale della propria attività, sia per ciò che riguarda il suo stesso funzionamento che per quanto riguarda l’organizzazione delle attività artistico culturali.

Stante tuttavia l’impellente necessità di organizzare la stagione teatrale invernale il Consiglio ha ritenuto di dare incarico, limitatamente alla realizzazione di detta stagione, allo Studio Martini Srl. Resta ferma all’esito degli accertamenti indicati in precedenza, l’ individuazione da parte del Consiglio di eventuali altre forme di organizzazione complessiva in questa compreso l’aspetto della direzione artistica.