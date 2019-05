Riqualificazione energetica delle abitazioni: pubblicato l’avviso per attivare una collaborazione

LUCCA – Pubblicato sul sito del Comune l’avviso con cui l’amministrazione intende attivare una collaborazione con soggetti qualificati, pubblici o privati, per promuovere una conoscenza diffusa sul territorio delle migliori pratiche per la gestione sostenibile dell’energia, dei benefici in tema di efficienza energetica che derivano dalla riqualificazione delle abitazioni e delle opportunità connesse agli incentivi fiscali previsti dalla normativa nazionale.

L’avviso segue la delibera di giunta dello scorso marzo, con l’obiettivo di fornire ai cittadini gli strumenti utili a effettuare interventi per migliorare le prestazioni energetiche della propria casa, utilizzando gli incentivi previsti dall’Ecobonus.

Attraverso questi incentivi, infatti, i privati hanno la possibilità di effettuare tutta una serie di interventi sugli infissi, sulle caldaie, ma anche coibentare la propria abitazione attraverso il cosiddetto “cappotto termico”, recuperando il 65% della spesa effettuata fino ad un massimo di 100.000 euro come detrazione Irpef spalmata su 10 anni. La normativa nazionale prevede anche la possibilità che il cittadino ceda il proprio credito dell’imposta a soggetti terzi, in questo modo ottenendo l’erogazione dell’incentivo previsto tutto insieme e non in 10 anni.

I soggetti interessati dovranno presentare al Comune la propria proposta entro il 30 giugno. La valutazione dei progetti avverrà sulla base dell’esperienza aziendale maturata, dei modi in cui verranno fornite le informazioni sulle buone pratiche, della rappresentazione della consulenza per il miglioramento energetico degli edifici, dei benefici e degli incentivi esistenti.