Ripartono ad Altopascio i corsi per ragazzi e famiglie, tante le novità di quest’anno

ALTOPASCIO – Supporto nei compiti, attività ludiche ma anche percorsi artistici, cineforum e molto, molto altro. Tornano anche quest’anno ad Altopascio le attività proposte dal centro di aggregazione Il Magico Mondo, le cui iscrizioni sono già aperte. Una serie di iniziative pensate per aiutare lo sviluppo e la crescita, anche dal punto di vista sociale, dei bambini e dei ragazzi della cittadina del Tau. Tra le numerose novità di quest’anno, poi, ci sarà anche il musicologo, un percorso pensato per aspiranti genitori dedicato alla scoperta degli effetti positivi della musica sullo sviluppo del bambino.

«I bambini e le famiglie sono al centro dell’attenzione dell’amministrazione D’Ambrosio che, sin dal suo insediamento, sta investendo molto nei centri educativi e di aggregazione – ha detto l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Sorini -. L’obiettivo è creare un ambiente educativo sano, che supporti i ragazzi nella crescita e che svolga un ruolo significativo anche nel prevenire pericolose situazioni di disagio. Pensiero, progetti e azioni sono rivolti a tutti: dai genitori in attesa ai ragazzi adolescenti, dai servizi per la prima infanzia alle attività per chi è già più grande: vogliamo che Altopascio diventi sempre più un paese per giovani, dove i giovani siano protagonisti”.

L’8 novembre partirà il corso con il musicologo ed esperto in pedagogia Serafino Carli, dal titolo “Lo sviluppo delle abilità musicali nell’infanzia: aver cura di una preziosa opportunità di relazione”. Rivolto ai genitori in attesa o con bambini 0-12 mesi, l’iniziativa rientra nel più ampio percorso “Tu Qui”, promosso dai servizi educativi e dall’amministrazione comunale. Gli appuntamenti con il musicologo sono tre (8 e 22 novembre, 6 dicembre, alle 21.15 all’asilo nido comunale “Primo Volo” di Spianate), l’ingresso è gratuito. Iscrizioni aperte.

Per quanto riguarda invece il centro di aggregazione “Il magico mondo”, tra le varie attività proposte rientrano l’aiuto nel fare compiti, attività ludico-motorie, cineforum, giornalismo, attività manipolative, di disegno e di pittura, laboratori di divulgazione scientifica ed ambientale e altre attività espressive. Le iniziative sono personalizzate in base all’età dei ragazzi, a cui sono dedicate delle fasce orarie specifiche: il martedì e il giovedì per i bambini dai 6 ai 10 anni, mentre il lunedì e il venerdì per i ragazzi tra i 10 e i 15 anni. Per entrambi i gruppi l’orario andrà dalle 15 alle 19.

Per informazioni e iscrizioni (sia per il centro di aggregazione che per il musicologo) è possibile recarsi all’ufficio servizi educativi in via Casali, 26 il lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17. Telefono: 0583 216353 – 216907. Mail: servizi.educativi@nullcomune.altopascio.lu.it