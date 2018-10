Riparte l’attività di LuccAut, l’associazione per i diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali

LUCCA – Un momento conviviale e di incontro, per condividere i progetti per i mesi a venire. E’ quanto organizza l’associazione pro-lgbt “LuccAut”: che per sabato prossimo (20 ottobre), a partire dalle ore 20, mette in programma un aperitivo al locale Betty Blue, in piazza Gonfalone 16/18, nel Centro storico di Lucca. L’appuntamento si chiamerà “La stagione dei diritti”: ed è aperto a chiunque sia interessato, appunto, ai diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali.

“Dopo l’estate, riparte l’attività della nostra associazione pro-lgbt – spiega Romina Incorvaia, presidente di LuccAut – Organizziamo quindi questo momento di incontro informale, per conoscerci e condividere i nostri progetti. La sede dell’associazione è al Cantiere giovani di Lucca, in via del Brennero: dove periodicamente pianifichiamo incontri, approfondimenti, seminari e workshop. Al centro giovani di Santa Margherita a Capannori, abbiamo invece il nostro sportello di orientamento: che tutte le settimane, grazie anche alla collaborazione di un counselor professionista, è a disposizione di ogni persona che abbia bisogno di un supporto per il proprio percorso di crescita sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere; ma anche dei loro familiari e amici”