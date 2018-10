“Rifiuti zero e Ato Costa – Un futuro possibile”: a Viareggio il convegno con i massimi esperti mondiali

VIAREGGIO – «Rifiuti Zero e Ato Costa – Un futuro possibile», questo il titolo del convegno che si terrà giovedì 25 ottobre a Viareggio: protagonisti i massimi esperti mondiali sulla strategia Rifiuti Zero.

Un incontro organizzato da Reti Ambiente con il patrocinio del Comune di Viareggio: l’appuntamento è per le 20,30 al cinema Centrale (via Battisti, 67).

La serata, presentata dal giornalista Federico Conti, sarà trasmessa interamente in diretta da NoiTv Versilia (canale 10 del digitale terrestre). Sul palco del Centrale, il sindaco Giorgio Del Ghingaro, Paul Connett ideatore della strategia Rifiuti Zero, Rossano Ercolini Presidente di Zero Waste Italy, e Daniele Fortini presidente di Reti Ambiente.

Sarà possibile fare domande in diretta inviando un sms anche via WhatsApp al numero 337.1697605.

«In questo ultimo anno c’è stato un notevole aumento della differenziata ma soprattutto un importante calo del rifiuto totale, tanto che Viareggio entrerà a breve nell’Associazione Comuni Virtuosi – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -: Marco Boschini, coordinatore dell’associazione, ha confermato l’avvio di un percorso per l’iscrizione: nei prossimi mesi verranno analizzati carte e parametri ed entro fine anno si potrà avere una valutazione complessiva».

«Adesso che il percorso è tracciato è importante continuare a parlarne, mostrare i dati, spiegare come si fa la differenziata, quali vantaggi comporta sia in bolletta sia, soprattutto, per la salvaguardia dell’ambiente».

«Momenti di confronto e di divulgazione come questo, sono fondamentali per la buona riuscita della strategia Rifiuti Zero. Ringrazio gli organizzatori e gli ospiti, davvero di primissimo livello e invito tutta la cittadinanza a partecipare».