Rifiuti, ok a mozione Baccelli (Pd): “Indennità di disagio ai comuni sedi di impianto come Massarosa”

MASSAROSA – Attivarsi di concerto con gli AATO della Toscana, per disciplinare l’indennità di disagio ambientale da destinare ai comuni sedi di impianti che trattano rifiuti urbani, anche alla luce delle modifiche normative nazionali intervenute nel 2017. È l’impegno che chiede alla Giunta la mozione approvata all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio regionale, promossa da Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente.

“Esistono indennità di disagio ambientale per i comuni sede di impianti di incenerimento senza recupero energetico o di discariche; rimane la necessità di disciplinare con maggiore chiarezza la possibilità di estendere questa indennità a comuni sede di altri tipi di impianti, impegnati nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come quello ubicato a Massarosa. – spiega Baccelli – Valutare quindi criteri e modalità per inserire questo tributo nella tariffa di conferimento, tenendo conto della quantità di rifiuti, è ciò che chiedo di fare alla Giunta. Con questa mozione ho quindi raccolto sollecitazioni arrivate dal territorio, in particolare dal comune di Massarosa. L’obiettivo è che queste somme a titolo di indennità possano essere utilizzate dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per la copertura delle spese relative a opere di miglioramento e riqualificazione ambientale sempre connesse al ciclo dei rifiuti”.