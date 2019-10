Rifiuti: al via la prima assemblea pubblica per la nuova differenziata

LUCCA – Il nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico, che vedrà l’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, in aggiunta a quelle a scomparsa già esistenti, sarà al centro dell’assemblea in programma giovedì 24 ottobre, alle ore 18, nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), in via Sant’Andrea 33. Quella di giovedì sarà la prima di tre assemblee pubbliche promosse dall’Amministrazione comunale e da Sistema Ambiente per spiegare alla cittadinanza tutte le novità del nuovo servizio. Le altre si terranno sabato 16 novembre, alle ore 10.30, sempre nella sede Cred, in via Sant’Andrea 33, e martedì 19 novembre, alle ore 21, alla Pia Casa, in via Santa Chiara.

La realizzazione del nuovo sistema di raccolta differenziata prenderà il via il 25 novembre prossimo con la collocazione delle nuove isole – denominate Garby – ed ha come primo obiettivo l’eliminazione della raccolta dei sacchetti filo-strada. La capillarità della disposizione dei Garby nel centro storico è stata studiata affinché siano facilmente raggiungibili e accessibili, in modo che i cittadini-utenti possano trovarli a due passi da casa o dal posto di lavoro.

Oltre a risultare quindi molto comodo, il nuovo sistema di organizzazione e gestione della raccolta differenziata non comporterà aumenti o variazioni in bolletta. E anche questa è una novità importante per tutta la cittadinanza.

I Garby potranno essere utilizzati esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita gratuitamente da Sistema Ambiente. Le tessere potranno essere ritirate tutti i lunedì dal 28 ottobre al 31 dicembre al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato), oppure ogni sabato dal 26 ottobre al 31 dicembre alla ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio, 13/15.

In tutti i casi, le tessere per accedere all’utilizzo delle nuove isole saranno consegnate durante le tre assemblee promosse da Comune e Sistema Ambiente.