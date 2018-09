Riconoscimento all’associazione Tappeti di segatura di Camaiore

CAMAIORE – Il Sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto ha tributato lunedì 24 settembre il giusto riconoscimento all’Associazione Tappeti di Segatura-Camaiore per il lavoro di promozione svolto durante l’estate 2018 in tre appuntamenti europei: al VII Congresso delle Arti Effimere ad Elche de la Sierra al quale era presente anche il primo cittadino, a Bueu in Galizia e alla Grand Place di Bruxelles con la Squadra Italia.

I 15 tappetari che compongono la delegazione sono: Renzo Domenici, Franco Benassi, Giuseppe Dalle Luche, Marco Stagetti, Carlo Ceragioli, Enrico Marchetti, Simonetta Petrarchi, Lorenzo Benassi, Serena Cavani, Chiara Francesconi, Giulia Asciutto, Emanuele Raffaelli, Francesco Pedonese e Massimiliano Turba.

«Ringrazio personalmente – le parole del Sindaco Del Dotto – l’Associazione Tappeti di Segatura e in particolare i 15 tappetari della delegazione che, con il loro impegno, hanno fatto conoscere Camaiore, la sua storia e le sue tradizioni in Europa. Il mio apprezzamento per questo loro impegno mi ha portato ad accompagnarli personalmente nella prima tappa di questo tour europeo, essendo al loro fianco durante il congresso a Elche de la Sierra. Questo è un dovuto riconoscimento a chi mette il proprio tempo a disposizione per portare avanti le nostre sempre più preziose tradizioni popolari».