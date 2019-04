Ricerca di sponsor per le manifestazioni 2019: domande entro martedì 30 aprile

FORTE DEI MARMI – L’Amministrazione Comunale ha pubblicato un nuovo bando per la ricerca di sponsor finalizzata a promuovere eventi, manifestazioni e progetti culturali da realizzarsi nel corso dell’anno 2019, sul territorio comunale, nonché iniziative di carattere artistico culturale o di pubblico spettacolo.

I soggetti interessati possono essere enti pubblici o privati. Le domande devono essere relative ai progetti dell’ufficio cultura e turismo inseriti all’interno del bando e dovranno essere di natura finanziaria. I candidati hanno la possibilità di proporsi come “sponsor esclusivo”, qualora sia garantita una quota di finanziamento superiore al 50% e fino al 100% del costo complessivo del progetto. La seconda ipotesi è il “main sponsor”, ovvero lo sponsor principale, qualora sia garantito un contributo superiore al 35% fino al 50% del costo complessivo. In questo caso sarà lo sponsor predominante. Infine è previsto il “co-sponsor”, ovvero un semplice sponsor dell’iniziativa, qualora sia garantita una quota di finanziamento superiore al 15% e fino al 35% del costo complessivo del progetto. L’amministrazione Comunale si riserva di non accettare proposte, che per la natura della sponsorizzazione e per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Forte dei Marmi. Il bando, assieme a tutta la modulistica necessaria, è reperibile sul sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it nella sezione “Bandi di gara in corso”. Le domande devono pervenire entro le 12.30 di martedì 30 aprile all’Ufficio Protocollo del Comune.