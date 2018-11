Riapre lunedì 12 novembre la Scuola Infanzia Caranna

FORTE DEI MARMI – Il Sindaco Bruno Murzi ha disposto questa mattina con ordinanza n.414 la restituzione ad uso scolastico dell’infanzia di Caranna.

Come da programma dunque, anche concordato con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest di Dipartimento Prevenzione, i 92 bambini da lunedì 12 novembre dunque rientreranno nelle loro classi.

L’Ufficio Scolastico ha già provveduto ad informare le famiglie attraverso il portale genitori, così come l’ordinanza è stata notificata, anticipandola via mail e/o fax, ognuno per le proprie competenze, all’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi, alla Prefettura di Lucca, alla Polizia di Stato, alla locale Stazione dei Carabinieri, al locale Comando di Polizia Municipale, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, alla Cooperativa Dussmann, alla Cooperativa B&B Service.

Domani sabato 10 novembre gli operai del Comune insieme al personale dell’Ufficio Scuola e dell’Istituto Comprensivo provvederanno al trasferimento degli arredi e del materiale didattico.

Il Sindaco ha anche stabilito l’nterdizione dell’utilizzo delle pertinenze esterne ai fini ludico e ricreativi, in quanto, a seguito dei molteplici interventi di questa settimana tra cui quello della rimozione delle piante si è verificata la necessità di revisionare la recinzione che in alcuni tratti, soprattutto quello lato Viareggio e sul lato Massa, si è presentata danneggiate e pericolosa per gli utenti.