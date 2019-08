Riaperta la storica edicola in piazza Marconi: al Forte un tuffo nel passato e nella tradizione

FORTE DEI MARMI – Ha riaperto questa settimana, grazie alla famiglia Binelli – Balderi, la storica edicola in piazza Marconi, che per tanti anni ha svolto il ruolo di centro nevralgico di Forte dei Marmi. Infatti proprio in questa piazza un tempo era situato il capolinea della tramvia che collegava il paese con il Comune di Viareggio, rendendola così il punto di arrivo per i tanti turisti che decidevano di trascorrere le proprie estati a Forte dei Marmi e quindi luogo ideale per l’apertura di svariate attività commerciali.

A seguito della riapertura alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, nello specifico gli assessori Anna Corallo e Andrea Mazzoni, e i consiglieri Sabrina Nardini, Luigi Trapasso e Massimo Lucchesi hanno visitato l’edicola portando i loro complimenti ai nuovi proprietari e facendo i propri migliori auguri per un’attività che tornerà a impreziosire Forte dei Marmi.