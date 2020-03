Reyer Venezia – Gesam Gas e Luce Lucca rinviata a data da destinarsi

LUCCA – In ottemperanza al nuovo decreto emanato nella notte dal Governo Italiano, che prevede ulteriori misure restrittive per evitare la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Lega Basket Femminile, la partita Umana Reyer Veneza – Gesam Gas e Luce Lucca, in programma questo pomeriggio alle ore 17, è stata rinviata a data da destinarsi, così come Use Scotti Rosa Empoli – Limonta Sport Costa Masnaga.