Renza Giannini di Massarosa eletta nel comitato regionale benessere

LUCCA – Renza Giannini, titolare della scuola olistica Mondo Nuovo di Massarosa e presidente provinciale delle estetiste Cna, è stata nominata all’interno del Comitato Regionale per le discipline del benessere e bio naturali.

Si tratta di una nomina di prestigio che riconosce l’impegno che la Giannini ha profuso in questi ultimi anni a difesa degli interessi del settore e delle imprese della categoria.

Il Comitato Regionale ha il compito di stabilire i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, il relativo percorso formativo; l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore; i requisiti di qualità di ciascuna disciplina; i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni previste dalla legge stessa. Tutti impegni di grande importanza a tutela dei cittadini e del loro benessere.

“Il riconoscimento dell’operatore olistico e del tecnico delle medicine naturali – ha detto Renza Giannini – è sempre stato al centro delle mie battaglie. Sarà un onore per me rappresentare la provincia di Lucca e le sue competenze all’interno del Comitato”.

Alla nuova eletta vanno gli auguri per un proficuo e soddisfacente lavoro nel nuovo incarico da parte di tutta la dirigenza della Cna.