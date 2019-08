Remembering You: concerto gratuito a Viareggio in piazza Maria Luisa

VIAREGGIO – Kobra, Splendido splendente, Body Talk, Music and light, People from Ibiza, sono solo alcuni dei titoli che sarà possibile ascoltare nel concerto gratuito dell’estate di Viareggio.

Remembering You: giovedì 8 agosto, dalle 21,30, in piazza Maria Luisa.

Un evento – organizzato da Eventi Idee in Progress, in collaborazione con il Comune di Viareggio e il contributo di un team di imprenditori – presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta al bar Galliano, adiacente alla piazza protagonista del concerto.

Presenti l’assessore al Turismo Patrizia Lombardi, gli organizzatori, Radio Bruno e il Ccn Passeggiata.

Condurranno la serata, che inizierà con intrattenimento e animazione dei DJ di radioBruno, Martina Niccolai e Andrea Mastroberti. Protagonisti 5 nomi che non hanno bisogno di particolari presentazioni e che saranno una garanzia di spettacolo:

I BONEY M.: arrivano dalla Germania, 4 cantanti e ballerini caraibici che esplodono con i loro primi successi alla metà degli anni 70, nel 1976 impazza Daddy Cool, nel 77 Ma Baker e Belfast, nel 78 Rasputin e poi tanti altri pezzi che hanno fatto ballare intere generazioni.

DONATELLA RETTORE: di Castelfranco Veneto fa i suoi esordi negli anni 70. Ha partecipato a San Remo, Festivalbar, Disco per l’Estate, Vela d’Oro e altro ma ha anche fatto cinema, TV, cortometraggi. Il primo singolo risale al 1973 ma il boom arriva nel 1980 con Kobra che diventa l’hit dell’anno poi nell’81 spopola con Donatella, nell’82 arrivano Lamette, This Time e Splendido Splendente.

I GIBSON BROTHERS: sono di origine francese, tre fratelli e il loro maggior successo è l’album Cuba uscito nel 1978 in Svezia ma da non dimenticare Come To America del 1976.

GLI IMAGINATION: arrivano dall’Inghilterra, la loro musica dance spopola tra il 1981 e il 1982. Hanno pubblicato 8 album, Body Talk all’esordio e Music and Lights i loro successi più conosciuti. Il nome Imagination fu scelto come omaggio alla mitica canzone Imagine di John Lennon.

SANDY MARTON: pseudonimo di Alexander Marton, è croato, nato a Zagabria, divenuto famoso soprattutto per la musica di genere italo/disco degli anni ottanta. Il suo talent scout è stato Claudio Cecchetto. People from Ibiza è il suo cavallo di battaglia più famoso, il Festivalbar di Vittorio Salvetti la sua casa abituale.

«Uno spettacolo carico di ricordi ma anche di tutta la magia dell’estate – commenta l’assessore al Turismo Patrizia Lombardi -: un evento non facile da organizzare a maggior ragione perché a ingresso gratuito: una festa per tutta la città».

«Gli artisti hanno fatto la storia della musica e sono felicissimi di esibirsi sul palco di Viareggio: un concerto coinvolgente, tutto il viale a mare si divertirà e ballerà per una serata indimenticabile».