Regolamento urbanistico: al via il percorso informativo dedicato ai cittadini

VIAREGGIO – Regolamento Urbanistico: dopo l’adozione in Consiglio comunale, inizia il percorso informativo dedicato ai cittadini. In vista delle prossime scadenze – la possibilità di presentare Osservazioni al Regolamento Urbanistico termina il 22 ottobre 2018 -, il Comune ha previsto cinque incontri organizzati in collaborazione con UNIFI, ognuno dedicato a una zona di Viareggio, che si terranno in vari quartieri per facilitare la partecipazione.

Il primo incontro è fissato per giovedì 20 settembre alle 21 a Villa Paolina, e sarà rivolto al Centro Storico, Marco Polo, Città Giardino e Don Bosco.

L’ordine del giorno prevede, dopo i saluti istituzionali dell’assessore Federico Pierucci e una brevissima introduzione al percorso informativo, l’intervento del dirigente del Comune di Viareggio Giovanni Mugnani dal titolo «Il nuovo strumento: documentazione, procedure, scadenze», che illustrerà il RU nei suoi aspetti formali (cosa è, a cosa serve e a cosa non serve, da che documenti è composto e dove si trovano, a che punto siamo nel percorso verso l’approvazione, come si può procedere per le osservazioni).

A seguire il professor Fabio Lucchesi dell’Università di Firenze, «Il RU in dettaglio: trattamento del patrimonio edilizio esistente e disciplina delle aree di trasformazione», che entrerà nel merito fornendo dettagli e precisazioni.

La serata di concluderà con un question time: le domande saranno gestite dal Center for Generative Communication dell’Università di Firenze, che provvederà a registrare i partecipanti sul posto.

«L’Amministrazione comunale di Viareggio – spiega l’assessore Pierucci – ha organizzato il percorso di incontri nell’ottica di un’efficace informazione sul funzionamento delle Osservazioni al Regolamento Urbanistico».

«L’obiettivo è quello di fornire informazioni specifiche sul Regolamento Urbanistico, sui suoi contenuti e sulle modalità di presentazione delle Osservazioni. Gli incontri saranno aperti a tutti i cittadini, fino a esaurimento posti – conclude l’assessore – e saranno orientati a coinvolgere tutti i quartieri nel processo d’informazione».

I prossimi incontri in programma sono:

lunedì 24 settembre nei locali della Parrocchia del Campo d’Aviazione per i quartieri Campo D’aviazione e Darsena; mercoledì 26 settembre alla Parrocchia Migliarina per Migliarina e Terminetto; lunedì 1 ottobre al Circolo Il Fienile per Bicchio e Varignano; mercoledì 3 ottobre alla ex circoscrizione di Torre del Lago. L’appuntamento è sempre per le 21.

Dopo la conclusione delle istruttorie sulle Osservazioni, sarà organizzato un incontro pubblico conclusivo presso la Sala Consiliare del Comune di Viareggio, in data da individuare, per presentare ai cittadini i risultati della fase di Osservazione al Regolamento Urbanistico.

Per ulteriori informazioni si rimanda all’indirizzo e-mail partecipazione.ru@nullcomune.viareggio.lu.it e al sito web del Comune (www.comune.viareggio.lu.it) dal quale sarà possibile scaricare la documentazione relativa al Regolamento Urbanistico adottato.