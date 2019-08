Regata a Marina di Pietrasanta, 35 imbarcazioni al Vichingo

PIETRASANTA – Regata record a Marina di Pietrasanta. La storica regata “Il Vikingo”, organizzata dal Club Velico di Marina di Pietrasanta, fa il pieno di equipaggi e spettacolo. 35 le imbarcazioni arrivate da tutta la costa tirrenica protagoniste sullo specchio d’acqua del litorale versiliese che si sono sfidate lo scorso weekend.

Una cinquantina gli equipaggi in gara. La regata chiude la stagione agonistica del Club Velico. Premiazioni del Campionato del Club Velico in programma sabato 31 agosto, alle ore 17.00, nella sede del Club a Motrone alla presenza del Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dell’assessore allo sport, Andrea Cosci.

“E’ stata una stagione molto positiva – spiega Gianluca Duranti, Presidente del Club Velico – sia dal punto di vista delle iscrizioni, che sono quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno grazie ad una politica di revisione delle tariffe per diventare soci, che della partecipazione con tante imbarcazioni in acqua per le gare. Con le premiazioni cala il sipario sulle attività sportive ma non certamente su quelle ordinarie: stiamo lavorando per far crescere il Club ed il suo ruolo nel contesto cittadino e turistico”.