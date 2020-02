Referendum 2020: a Camaiore priorità agli scrutatori in situazione di disagio

CAMAIORE – In vista del Referendum Costituzionale 2020, in programma il prossimo 29 marzo, il Comune di Camaiore si avvale della possibilità di dare priorità alle persone disoccupate o a carico dei servizi sociali per il ruolo di scrutatore tra gli iscritti all’apposito albo comunale.

I richiedenti devono essere già iscritti all’Albo degli scrutatori (aggiornato al 15 gennaio 2020) e la loro domanda deve essere presentata entro mercoledì 19 febbraio 2020. Il modulo e le istruzioni sono consultabili nell’area tematica “Essere cittadino”, sezione “Modulistica e servizi online – Servizi demografici” nella pagina “Domanda per scrutatore in situazione di disagio – Domanda per scrutatore in situazione di disagio – Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020”.

Si ricorda che l’impegno richiesto è il pomeriggio di Sabato 28 marzo per la costituzione del seggio, tutta la Domenica 29 marzo , giorno della votazione, comprese le operazioni di scrutinio che avverranno dopo la chiusura dei seggi a partire dalle 23,00 per concludersi entro la giornata di Lunedì 30 marzo

Per le operazioni di voto nel Comune di Camaiore sono necessari 131 scrutatori più 2 per i seggi speciali. Gli eventuali posti ancora disponibili saranno assegnati tramite sorteggio tra gli iscritti all’Albo aggiornato al 15 gennaio 2020.