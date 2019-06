Rebecca Vizzoni ai Campionati del Mondo, la pattinatrice versiliese degli “Angel’s Skate” vince gli italiani

PIETRASANTA – Un angelo vola verso la conquista del Campionati del Mondo. Rebecca Vizzoni, pattinatrice della società sportiva Angel’s Skate di Pietrasanta si è aggiudicata il primo posto ai Campionati Nazionali Assoluti di pattinaggio artistico a rotelle. La giovane atleta si è piazzata sul podio più alto a Brescia. La splendida vittoria le ha così aperto le porte di Barcellona, dove si svolgeranno i Campionati del Mondo World Roller Games. Rebecca, allenata da Marianora Barbieri, con la collaborazione del tecnico Nazionale Sara Locandro è stata convocata in Spagna per gli attesissimi Campionati del Mondo in programma dal 2 al 14 luglio.

La pattinatrice versiliese, già sesta classificata nella specialità delle coppie d’artistico, ha spiccato in entrambi i segmenti, short e long, proponendo alla giuria un pattinaggio di elevata qualità, ottenendo un ottimo punteggio, sia sui passi di piede sia sulle figure presentate. “Il talento di questa atleta – spiega Andrea Cosci, Assessore allo Sport – è ormai riconosciuto a livello nazionale, e presto, ne siamo certi, saprà emergere anche a livello mondiale. Non si vince per caso e l’associazione sportiva pietrasantina dove è cresciuta è sicuramente l’habitat ideale per maturare, concorrere e vincere. La città tiferà unita Rebecca. In bocca al lupo”.