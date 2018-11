Realizzati i lavori di manutenzione straordinaria al sentiero delle cave di Matraia

CAPANNORI – Più curato e più sicuro il sentiero delle cave di Matraia grazie alla realizzazione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria realizzati dall’amministrazione comunale.

In particolare sono stati sostituiti i parapetti in legno e corda in acciaio e tutti i vecchi pali in legno con nuovi pali trattati ai quali sono stati installati anche nuovi doppi tasselli di sicurezza e tiranti in acciaio. Il sentiero, lungo circa 4 chilometri, collega Matraia Colle con le cave e fa parte della rete sentieristica del nord.

“Un intervento importante e atteso dai cittadini che valorizza questo bel percorso sentieristico – afferma il consigliere comunale Mauro Rocchi, che nei giorni scorsi ha compiuto un sopralluogo sul sentiero per verificare i lavori realizzati -. Un percorso che permette di ammirare un paesaggio davvero suggestivo molto che è molto apprezzato anche dai numerosi turisti che soprattutto in estate visitano la zona di Matraia”.

Questo sentiero è nominato anche la Via dei ponti, perchè attraversato da quattro ponti ed un tempo era la scorciatoia utilizzata dalle donne del paese che partivano dal colle di Matraia per portare il pranzo agli uomini che lavoravano nelle cave.