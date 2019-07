RDS Play On Tour: a Lido di Camaiore l’ultima giornata

LIDO DI CAMAIORE – Ancora musica, giochi, gadget e scoppiettanti corse a premi. Per tutta la giornata di oggi, domenica 14 luglio, la spiaggia libera davanti piazza Lemmetti a Lido di Camaiore ospita RDS Play On Tour Summer Edition.

Guidati da Anna Pettinelli, voce storica della radio, lo staff di Rds ha coinvolto per tutta la giornata di sabato i tanti turisti che affollavano la spiaggia con giochi a premi e gare canore. Anche per tutta la giornata di oggi, domenica, lo staff della radio sarà in spiaggia libera per tutta la giornata fino al tramonto a proporre i brani migliori dell’estate 2019 e a coinvolgere i presenti con tante iniziative divertenti. Nel pomeriggio poi parte la grande novità del tour 2019 di Rds: la RDS FUN RACE powered by SEAT, in programma per le 17.30.

La presenza della radio a Lido di Camaiore è l’ennesimo grande successo firmato Abc, associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore che da diversi anni ormai ospita le tappe estive di Rds.