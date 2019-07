Rally: modifiche temporanee alla viabilità per la “Seconda coppa delle ville lucchesi”

LUCCA – In occasione della gara di rally “Seconda coppa delle ville lucchesi” che si svolgerà nella giornata di sabato 13 luglio il Comune di Lucca ha emanato una specifica ordinanza per apportare modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle strade interessate dal passaggio delle automobili in gara.

In particolare, dalle ore 10 alle ore 18 del giorno 13 luglio viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta” ambi i lati e l’istituzione del “divieto di transito” nei tratti interessati dalle Prove Speciali che sono: via di Aquilea (frazione di Sesto di Moriano e Aquilea) nel tratto compreso tra la SP 20 Lodovica e l’intersezione con via Colle di Orzala; via Colle Orzala (frazione di Aquilea e Mastiano) e via di Mastiano e Gugliano (frazione di Mastiano, Mammoli e Sesto di Moriano) nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Colle Orzala e il numero civico 1565.