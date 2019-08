Ragghianti: “Bertoni dimentica i fondi per il Campo ‘Moreno Martini’ e gli altri interventi dell’amministrazione comunale”

LUCCA – “Concordo con il delegato provinciale del CONI di Lucca, Giampaolo Bertoni, nell’esprimere preoccupazione per la riforma dello sport voluta dal Governo che, viste le incertezze politiche in corso, rischia di restare a metà – dichiara l’assessore allo Sport Stefano Ragghianti – tuttavia, per quanto riguarda le strutture sportive, sono molto sorpreso che non faccia menzione degli interventi attuati dall’amministrazione comunale di cui non posso credere che sia all’oscuro”.

“Grazie al bando ‘Sport e Periferie’ – prosegue Ragghianti – abbiamo ricevuto dal Governo 612mila euro a cui si aggiungeranno altri 140mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la riqualificazione adeguamento delle strutture e attrezzature del Campo ‘Moreno Martini’ di via delle Tagliate. Sicuramente stiamo attraversando per lo sport a livello nazionale un periodo di ristrettezze economiche, ma l’amministrazione comunale con l’apporto di privati non ha smesso di investire risorse destinate alle principali strutture sportive pubbliche. Ad esempio – conclude l’assessore – nel Palazzetto dello Sport, dopo il consolidamento dei solai, il parquet e nuovi filtri per la piscina realizzati grazie a convenzioni rispettivamente con Amici della Pallacanestro e Circolo Nuovo Lucca, fra 2019 e 2020 investiremo altri 210mila euro per il completamento della messa a norma sismica dell’edificio e recupero di parte della capienza”.