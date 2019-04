Raffaella Mariani candidata sindaco per il Comune di San Romano in Garfagnana

SAN ROMANO IN GARFAGNANA – <<Ho deciso di candidarmi a Sindaco per rispondere alle tante sollecitazioni rivoltemi dai miei compaesani: dopo una lunga esperienza parlamentare, frutto dell’impegno anche di molti conterranei, mi è sembrato opportuno accettare per continuare a dare una mano alla nostra piccola ma importante comunità.

Il mio Comune, San Romano in Garfagnana, ha ottenuto il rispetto, l’ammirazione e la stima di molti grazie alle scelte lungimiranti di chi ci ha preceduto.

Possiede un territorio ricco di beni culturali ed ambientali ed è vissuto da gente operosa, dai valori solidi e concreti, che ha sempre dimostrato coesione, solidarietà ed accoglienza.

Grazie alla sua presenza nel Parco dell’Appenino Tosco Emiliano, all’accesso a numerosi finanziamenti europei e nazionali, sono stati incrementati i servizi alla persona, avviati progetti finalizzati al turismo ed allo sviluppo di piccole aziende locali.

Tocca a noi oggi continuare lungo la linea intrapresa, con le radici ben piantate nella nostra tradizione e lo sguardo rivolto al futuro, ai giovani, alle prospettive di sviluppo che si stanno presentando per zone rurali come le nostre.

Il termine per la presentazione delle candidature si pone in questa tornata elettorale a cavallo di due date simboliche e molto significative per il nostro Paese.

Il 25 Aprile, che segna la Liberazione dal nazifascismo e l’inizio della storia Repubblicana, fatta di libertà, diritti e doveri come sancito nella nostra Costituzione ed il 1 maggio: Festa dei Lavoratori, della dignità, dell’impegno per lo sviluppo e la piena e giusta occupazione.

In queste due date, nel loro significato profondo, stanno i valori per i quali vale la pena spendersi e in nome di quei valori concentreremo l’impegno per il nostro Comune e per i nostri concittadini>>.

Raffaella Mariani