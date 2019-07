Racconti nella Rete 2019: i vincitori toscani della XVIII edizione del concorso

LUCCA – Tra i 25 autori premiati dal premio Racconti nella Rete ci sono i toscani Michele Emidi di Grosseto con il racconto” 600 passi dal portone”, Monica Menzogni di Prato con “Calma apparente”, Sandro Maffei di Lucca con il racconto “Undicesimo comandamento” e Silvia Schiavo di Siena con “Non poterne fare a meno”.

Michele Emidi é nato nel 1975 ad Orbetello. Dopo aver frequentato gli studi tecnici industriali intraprende la strada della libera professione. Le sue passioni principali e i suoi hobby, oltre la letteratura, sono il cinema, la musica, il calcio.Monica Menzogniscrive per passione. Le piace scrivere racconti sia per adulti che per bambini e adora scrivere poesie. E’ appassionata di teatro, storia dell’arte e di astronomia. Trova che la lettura di un buon libro abbia il potere di aprire la mente, consolare, divertire, apprendere qualcosa di più di se stessi e degli altri. Sandro Maffei é sempre vissuto a Lucca dove é nato nel 1962 e dove lavora nella sua farmacia a S.Anna. Non ha hobbies particolari ma amerebbe imparare a giocare a bocce e fare del giardinaggio. La scrittura è una valvola di sfogo che gli consente di rilassarsi nei momenti di tensione. Silvia Schiavo é nata a Siena il 16 marzo 1978. Lavora nel pubblico impiego come assistente sociale. Vive nella campagna senese, per lei spesso fonte di ispirazione. Sposata, con due bambini, la scrittura è da sempre la sua passione, ma solo da qualche anno è riuscita a ritrovare del tempo da dedicarle, pubblicando un libro e vari racconti.

La giuria tecnica della 18^ edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi. “Complimenti ai vincitori – dice il presidente Demetrio Brandi – e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato a questa edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso.

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 25^ edizione del festival LuccAutori, in programma dal 20 settembre al 6 ottobre 2019 alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini e Villa Bottini.

Nelle giornate del 5 e 6 ottobre, in programma a Villa Bottini, alla presenza degli autori vincitori del premio, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati. Il disegno di copertina è stato realizzato dal fumettista e illustratore Bruno Cannucciari.

La vincitrice della sezione “Racconti per Corti” è Katia Colica con il soggetto “Non lo faccia”. Il cortometraggio, che verrà realizzato a Lucca dalla Scuola di Cinema Immagina diretta da Giuseppe Ferlito, sarà presentato in anteprima assoluta sabato 5 ottobre a Villa Bottini.

RACCONTI NELLA RETE 2019 – XVIII EDIZIONE

(autori in ordine alfabetico)

RACCONTI NELLA RETE 2019 – 18^ EDIZIONE

I 25 RACCONTI VINCITORI

LINDA BARBARINO “Martino non si decide” – Enna

ROBERTA BARBI “ Tutti i gusti più uno” – Roma

MARINA BERTA “ La banana” – Varese

LUCA BONACINA “ Il minestrone di verdure” – Lecco

SILVIA BOVE “Coriandoli” – Fiuggi

NICOLA BUOSO “ Il bancomat” – Rovigo

GIUSEPPE CIARALLO “ Pari trattamento” – Milano

PAOLA DE DONATO “ Dietro la doppia spunta blu di Whatsapp” – Roma

MICHELE EMIDI “ Seicento passi dal portone – Grosseto

SANDRO MAFFEI “Undicesimo comandamento “non scrivere”” – Lucca

PAOLA MALDONATO “Mani” – Roma

GRAZIA MARCHESE “ Coyote” – Roma

MONICA MENZOGNI “ Calma apparente” – Prato

CINZIA MONTAGNA “ Quando l’Amilcare risorse” – Pavia (Premio Buduàr)

MAIDA OCCHIONERO “Il girotondo dell’arcobaleno” – Milano

GIOVANNI PEZZELLA “ La foresta di Dio” – Napoli

MARIA ELENA PRINZI “ Zucchine alla Scapece” – Roma

ANNA ROSA PERRONE “ Contro cantico delle creature” – La Maddalena (Sassari)

IDA RAIOLA “Enzuccio” – Napoli

VINCENZO ROCCO “Sette e trentuno” – Napoli

MARTINA SCARAMUZZINO “Il desiderio” – Reggio Calabria (sezione racconti per bambini) Premio AIDR Associazione Italiana Digital Revolution

SILVIA SCHIAVO “ Non poterne fare a meno” – Siena

EZIO TESTA “L’attesa” – Fermo

GIROLAMO TITONE “E infine venne il silenzio” – Marsala

LUCA ZAMBELLI “ Due enigmi con le rughe” Mantova