Quota 100: ‘Open day’ sabato 16 febbraio dei patronati Inas-Cisl della Toscana

LUCCA – Ci sarà anche il presidente nazionale di Inas, Gigi Petteni, domani all’Open day dedicato a ‘Quota 100’ organizzato dal patronato Cisl della Toscana; domattina, dalle ore 9 alle ore 12, gli uffici provinciali dell’Inas-Cisl nella nostra regione saranno infatti aperti in via straordinaria per dare informazioni, in maniera totalmente gratuita, a tutti coloro che sono interessati a sapere se potranno andare in pensione, come e a quali condizioni, grazie alla nuova normativa previdenziale. La legge di stabilità infatti ha previsto la possibilità di andare in pensione con ‘Quota 100’, cioè sommando 62 anni di età e 38 di contributi.

Petteni sarà alle 10 a Pisa (via Vespucci 1) e a Lucca ( viale Puccini 1780) alle 11,15.

<<In questi giorni – dice Marco Manfredini, responsabile Inas Cisl della Toscana – sono moltissimi i cittadini che si stanno rivolgendo al patronato della Cisl per capire se possono andare in pensione con il nuovo meccanismo. Abbiamo già inoltrato 600 domande di pensione per ‘Quota 100’. Ma per accedere a questo nuovo tipo di pensione anticipata, saper fare la somma non è sufficiente: è fondamentale valutare tutti gli aspetti del proprio percorso lavorativo e previdenziale per effettuare la scelta migliore>>.

<<Noi – prosegue Manfredini – siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono saperne di più. Per tutte le persone che si rivolgono ai nostri uffici confezioniamo uno studio personalizzato della posizione contributiva, per verificare la soluzione pensionistica più conveniente e per inoltrare la domanda di pensione. Perché per andare in pensione non c’è solo ‘Quota 100’: con chi si presenta ai nostri uffici potremo valutare anche le altre possibilità di accesso alla pensione confermate dalla legge finanziaria: opzione donna, ape sociale, totalizzazione, ecc>>.

Queste le sedi aperte sabato in Toscana:

Arezzo, via Michelangelo 116 Firenze, via dell’Arcolaio 41/43

Grosseto, via Senegal 27 Livorno, via Goldoni 73

Lucca, viale Puccini 1780 Massa Carrara, via del Patriota 112

Pisa, via Vespucci 1 Pistoia, viale Matteotti 37

Prato, via Pallacorda 5 Siena, via Massetana Romana 56