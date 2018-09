Questo fine settimana torna la Festa del Pane di Confartigianato

LUCCA – Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la tradizionale festa “Pane e…” organizzata dalla Confartigianato Imprese Lucca con il patrocinio della Città di Lucca. La location, anche per la dodicesima edizione, rimane sempre la bellissima Piazza Napoleone. Si comincia SABATO 22 SETTEMBRE dalle 16 fino alle 19 e si prosegue DOMENICA 23 SETTEMBRE, dalle ore 10 fino a esaurimento scorte… come da tradizione. Domenica, alle ore 11.30, ci sarà il saluto delle principali autorità cittadine. “Nonostante sia giunta ormai al dodicesimo anno “Pane e…” continua a non perdere appeal – afferma Roberto Favilla, Direttore della Confartigianato Lucca – al punto che prosegue stabilmente ad essere inserita per due giorni nel pur ricco calendario del settembre lucchese”. Contribuiranno ad arricchire la manifestazione anche i “Polentari di Filecchio” che ormai da alcune edizioni ci svelano i segreti della preparazione ed i valori nutrizionali del succulento prodotto dorato.

Ovviamente i panificatori effettueranno la tradizionale “maratona” per soddisfare la numerosa folla che sarà incuriosita di assaggiare le varie specialità e per illuminarla sui vari metodi di lavorazione del pane artigianale. Il ricavato verrà donato in beneficenza.

Come sempre, un grazie infinito va ai nostri panificatori che mettono a disposizione la loro professionalità e soprattutto il loro poco tempo libero.

I forni che hanno aderito alla manifestazione sono: Panificio Marchetti – Stiava; Panificio Nutini – Barga; Panificio Pandemonio – Lucca.