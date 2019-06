Questa sera la prima “Serata futurista” al Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art

LUCCA – La goliardia dei futuristi, che nel 1909 organizzarono a Torino la prima “Serata futurista” come spettacolo provocatorio e irriverente per diffondere le idee futuriste, rivive centodieci anni dopo con le “Serate futuriste” lanciate dal Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art in occasione della mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario”.

Nove gli appuntamenti che da fine giugno a fine agosto 2019 porteranno una ventata frizzante nelle serate del museo lucchese. Si parte oggi giovedì 27 giugno 2019 con l’apertura straordinaria serale dalle ore 19 alle 21,30 con biglietto ridotto alla mostra di Depero. Sulla terrazza, dalle ore 20 alle 22, prenderanno avvio le BalcoNote: improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Itzhak Bhaum e a seguire, dalle ore 22 alle 23, ForDepero ovvero una speciale visita guidata alla mostra condotta dal co-curatore e direttore del Lu.C.C.A. Maurizio Vanni con performance teatrale.

“In perfetto stile futurista – spiega Vanni – abbiamo voluto proporre momenti di intrattenimento non convenzionali durante i quali la mostra di Fortunato Depero diventa pretesto per stimolare artisti interdisciplinari a interpretare pensieri ancora incredibilmente attuali. L’arte entra nella quotidianità e il museo si apre al tempo libero delle persone. Un grande investimento emotivo”.

Le “Serate Futuriste” ci accompagneranno per tutta la durata della mostra di Fortunato Depero (fino al 25 agosto 2019) e si terranno tutti i giovedì di luglio e di agosto (ad eccezione di Ferragosto) con una serata finale proposta in occasione della Notte Bianca di Lucca, sabato 24 agosto 2019, che ci catapulterà futuristicamente nel terzo millennio. Da luglio, oltre alle BalcoNote e alle variegate proposte artistico-culturali ForDepero, sarà possibile intrattenersi al museo con i FuturApe, percorsi enogastronomici che faranno scoprire i prodotti del territorio lucchese e toscano, realizzati in collaborazione con Est – Event Service Tuscany.

Per gli spettacoli ForDepero si consiglia la prenotazione allo 0583.492180. Posti limitati.

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra dalle ore 19 alle ore 21,30 e FuturApe: degustazioni enogastronomiche in collaborazione con Est – Event Service Tuscany; BalcoNote: musica dal vivo sulla terrazza dalle ore 20,30 alle ore 22; ForDepero: dalle ore 22 performance teatrali e musicali a tema all’interno della mostra “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al segno pubblicitario”.

Giovedì 27 giugno

H 19 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Itzhak Bhaum

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita guidata della mostra con performance teatrale a cura di Maurizio Vanni

Giovedì 4 luglio

H 19 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Cantina Le Palaie, Peccioli (PI)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con la chitarra classica di Meme Lucarelli

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e letture futuriste con Antonio Petrocelli

Giovedì 11 luglio

H 19 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Cantina Inserrata Biologica, La Serra (PI)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Ignazio Rossi

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance teatrale con Antonella Lucii e Francesco Bargi, suoni di Edoardo Clermont, consulente Angela Avitto

Giovedì 18 luglio

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Cantina La Regola, Riparbella (PI)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Sasha Oleg

H 20:30 – 22:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance teatrale a cura di Marianna Perilli

Giovedì 25 luglio

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Cantina Moris Farms, Massa Marittima (GR)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Vittorio Krayer

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance teatrale a cura di Cataldo Russo

Giovedì 1 agosto

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Tenuta Le Ripalte, Capoliveri (LI)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con la chitarra classica di Meme Lucarelli

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance a cura di Girolamo Deraco

Giovedì 8 agosto

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Tenuta Marsiliana, Grosseto (GR)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Taddeus Jensen

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance sonora con Sonia Ciani e Sara Bianchi

Giovedì 22 agosto

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica con prodotti del territorio

Vini della Cantina Usiglian del Vescovo, Palaia (PI)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Vladimiro Tosi

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Visita alla mostra e performance teatrale a cura di Elisa D’Agostino e Filippo Battaglia

sabato 24 agosto – speciale notte bianca

H 19:00 – 21:30 Apertura serale straordinaria con biglietto ridotto alla mostra

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE | Improvvisazioni musicali con il violino elettrico di Giorgio Lami

FUTURAPE | Percorsi di degustazione enogastronomica di prodotti del territorio

Vini della Cantina Val delle Rose, Grosseto (GR)

Salumi del Salumificio Artigianale Triglia, Camaiore (LU)

Formaggi Caseificio Marovelli, Vibbiana (LU)

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO | Improvvisazioni di musica sperimentale elettroacustica con Alberto Gatti e video mapping con Massimo D’Amato

PREZZI

H 19 – 21:30 Biglietto ridotto mostra € 8,00

Gratuito per bambini fino a 6 anni.

FUTURAPE

Percorsi enogastronomici: BIANCO – ROSA – ROSSO

Ogni percorso prevede un calice di vino e un tagliere di salumi e formaggi

1 Percorso € 10,00

2 Percorsi € 18,00

3 Percorsi € 25,00

H 20:30 – 22:00 BALCONOTE

Performance gratuita. Terrazza del museo.

H 22:00 – 23:00 FORDEPERO

Biglietto mostra + performance teatrale o musicale:

INTERO € 15,00

RIDOTTO € 8,00 dai 10 ai 17 anni e convenzioni Hotel Partner

GRATUITO per bambini fino ai 10 anni