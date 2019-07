Questa sera incontro con l’Amministrazione comunale e i tecnici di Sea

VIAREGGIO – Come avviene la raccolta differenziata e come si fa? Quali sono i giorni di raccolta, quanti i passaggi? A queste e ad altre domande risponderanno l’Amministrazione comunale e i tecnici di Sea, all’incontro pubblico che si terrà questa sera, mercoledì 3 luglio alle 21, nei locali della ex circoscrizione di Torre del Lago.

L’appuntamento è particolarmente dedicato ai cittadini di Bicchio e di Torre del Lago che vedranno il ritiro di tutte le campane e i cassonetti stradali in vista dell’estensione della raccolta del vetro.

Cosa cambia? In sostanza gli imballaggi metallici come lattine in acciaio e alluminio, bombolette per alimenti e igiene personale, grucce metalliche, dovranno essere conferiti nel sacco del multimateriale leggero. Il vetro, quindi bottiglie, vasetti, bicchieri, nell’apposito bidoncino verde che dovrà essere ritirato nei giorni indicati da Sea.

L’avvio del servizio è previsto a partire dal 22 luglio per Torre del Lago e Bicchio.

La distribuzione dei bidoncini di vetro, organico e rifiuto urbano residuo (verde, marrone e grigio) oltre ai sacchetti per la carta e per il multimateriale, è invece partita ieri, 1 luglio, e sarà conclusa per il 20 luglio. I kit possono essere ritirati, sempre alla ex circoscrizione di Torre del Lago, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il sabato solo al mattino, dalle 9 alle 13.

Con l’occasione verranno cambiati i bidoncini sia dell’organico che del rifiuto urbano residuo e sostituiti con quelli dotati di microchip. Lo scopo è quello di essere pronti per avviare prima possibile la fase sperimentale della Tariffa Puntuale.

Insieme al kit sarà fornito l’ecocalendario ed un opuscolo informativo che illustra tempi e modi della raccolta differenziata.