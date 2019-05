Questa sera ad Artemisia la presentazione del libro “Storia nella storia”

CAPANNORI – Nuovo appuntamento questa sera con la rassegna “I giovedì letterari” promossa dal Comune di Capannori presso il polo culturale Artemisia di Tassignano: la serata prevede la presentazione del libro ‘Storia nella storia’ di Giovanni Mosca Larson.

L’oggetto dell’incontro “Storia nella storia” fa riferimento al medesimo titolo della tesi discussa nel 2017 da Giovanni Mosca Larson.

L’autore nel 1970 si era già laureato in Economia e Commercio a soli 24 anni; nel 1980, dopo aver studiato all’estero, aveva conseguito diploma universitario di lingua inglese First Certificate in English presso l’University of Cambridge.

Nel 2017 all’età di 72 anni, si laurea in Storia Contemporanea all’Università di Pisa.