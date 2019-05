Quattro nuovi operai prendono servizio in Comune dopo l’assunzione a tempo indeterminato

LUCCA – Sono da ieri in servizio nel settore dipartimentale lavori pubblici quattro nuovi operai assunti a tempo indeterminato dall’amministrazione comunale dopo una selezione che ha attinto dalle graduatorie di disoccupati del Centro per l’impiego, offrendo così un’importante opportunità di lavoro a un gruppo di persone. I candidati hanno affrontato prove di idoneità per le mansioni in cui saranno impiegati che si sono svolte nei mesi scorsi. I nuovi dipendenti sono stati accolti dalla dirigente del settore Antonella Giannini insieme alla responsabile dell’ufficio Barbara Martinelli e saranno utilizzati principalmente per la cura del verde pubblico e per piccole manutenzioni. Viene così rafforzata la squadra che si occupa del decoro degli spazi verdi urbani e di quelli del territorio, un settore sul quale l’amministrazione è particolarmente impegnata per la grande quantità di spazi da gestire e per le numerose richieste dei cittadini.