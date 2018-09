Quattro bastoni elettronici donati dal Lions: mercoledì la cerimonia in piazza Cittadella

LUCCA – Sabato prossimo, in piazza Cittadella a Lucca si svolgerà una cerimonia del Lions Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia, Pietrasanta Versilia Storica,e da 2 Leo Club Lucca, Pescia che consegneranno quattro bastoni elettronici Lions (Bel) per non vedenti o ipovedenti.

Sono apparecchiature che permettono alle persone cieche (o ipovedenti gravi) di potersi muovere con maggiore autonomia e sicurezza, facilitandone la qualità della vita e un miglior inserimento sociale. Il B.E.L. consiste in un bastone bianco ripiegabile, collegato ad una impugnatura speciale che contiene l’apparecchiatura elettronica e che – mediante un sistema di sensori ad ultrasuoni – è in grado di rilevare ostacoli alti e bassi. Il principio è molto semplice ed è lo stesso che usano i pipistrelli in natura, i radar in aviazione, molte moderne automobili con i sensori di parcheggio. La presenza di un ostacolo viene comunicata tramite una vibrazione dell’impugnatura che varia a seconda che l’ostacolo si presenti a livello del suolo oppure sopraelevato (basti pensare ad esempio, alla sbarra di un passaggio a livello, al portellone di un’auto parcheggiata, ad un davanzale sporgente). I due fasci di ultrasuoni del BEL sono infatti orientati in modo da individuare sia gli ostacoli ad una altezza inferiore a 1,5 m che quelli ad una altezza superiore a 1,5 m rilevandoli fino ad una distanza di 4 metri. Al cieco, tramite la vibrazione dei puntali sul pollice, viene segnalata la presenza di un ostacolo senza la necessità di doverlo toccare. La frequenza di vibrazione dei puntali è funzione della distanza dall’ostacolo ed è tanto più veloce quanto più vicino è l’ostacolo. L’apparecchio ha due regolazioni: una a 4 metri utilizzata all’esterno e negli interni molto sgombri, una a 2 metri se l’ambiente presenta molti ostacoli.

Il BEL, il Bastone Elettronico Lions, è uno di quei casi nei quali la tecnologia agevola la mobilità in sicurezza, permettendo di evitare gli ostacoli, facilitando la qualità della vita e un miglior inserimento sociale ed in conclusione rendendo meno gravosa la disabilità. Tantissime le testimonianze di ipovedenti e ciechi che, dopo averlo provato, hanno dichiarato forte apprezzamento e il desiderio di poterlo avere.

Oggi i Lions Clubs Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia, Pietrasanta Versilia Storica ed i due Leo Club di Lucca e di Pescia, grazie ai fondi raccolti in occasione degli eventi Lions In Piazza (medici dei Lions Club insieme con altri volontari a disposizione della Cittadinanza per consulenze mediche gratuite per la prevenzione sanitaria) e 3°LIONS RUNNING (la Marcia al Ritmo del Cuore – Marcia non competitiva valevole per il 42°esimo Trofeo Podistico Lucchese ” Il Sabato si Vince”) che si sono svolti in Piazza Napoleone lo scorso 21 Aprile 2018 e con il fondamentale contributo della Onlus “Amo dell’Amore” Roberto Palagi, possono donare a quattro non vedenti altrettanti B.E.L.

Saranno presenti, oltre all’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca, anche rappresentanti delle Amministrazioni della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca, Il Governatore del Distretto Lions 108 LA – Toscana assieme al Presidente di Zona, il Delegato di Area Leo oltre ai Presidenti e Officers dei Lions Clubs e Leo Clubs sopracitati.