Quattordicenne invia foto ‘esplicite’ al fidanzatino che le fa girare su WhatsApp: 9 minorenni nei guai per divulgazione di pornografia minorile

GARFAGNANA – In nove, tutti minorenni, tra i 16 e 17 anni, sono finiti nei guai per divulgazione di pornografia minorile, al termine di un’intensa indagine svolta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelnuovo.

LE IMMAGINI DELLA FIDANZATINA – Tutto è iniziato lo scorso febbraio, quando la mamma di una ragazzina di soli 14 anni si è rivolta ai carabinieri chiedendo aiuto perché le immagini della figlia erano diventate ‘virali’. In pratica, la ragazzina aveva inviato delle immagini e filmati che la ritraevano in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti al proprio ragazzo, di due anni più grande di lei. Il sedicenne, a insaputa della ragazzina, ha pensato bene di inviare su una chat di gruppo via Whatsapp, sia le immagini che i filmati. A quel punto, il ‘tam tam’ virtuale è stato immediato e le immagini sono state girate anche sulla chat della squadra di calcio di alcuni dei primi destinatari e, da questa chat, sono state rimandate su altre chat e poi su altre, fino ad arrivare ad alcuni gruppi della scuola della minorenne.

In pochi giorni, quindi, senza che nessuno potesse bloccarne la diffusione, anche qualora avesse voluto farlo, le immagini e i filmati della quattordicenne erano un po’ ovunque, generando scalpore ma anche preoccupazione per molti genitori.

E’ stato a quel punto che la mamma della ragazzina si è rivolta ai carabinieri.

LE INDAGINI – Sono quindi partite le indagini, coordinate dalla Procura presso il Tribunale dei Minori di Firenze e, lentamente, si è composto il quadro di fronte agli investigatori. I carabinieri infatti hanno sentito molti giovani che avevano ricevuto le immagini, come ‘persone informate dei fatti’ e, in questo modo, hanno raccolto numerosi e inconfutabili elementi probatori e, soprattutto, sono riusciti a ricostruire la catena delle pubblicazioni, arrivando ai primi invii.

GLI INDAGATI – Al termine dell’indagine, i carabinieri hanno provato il pieno coinvolgimento e le responsabilità penali dei 9 minori, tutti residenti in Garfagnana, per la detenzione e la diffusione virale di foto pedopornografiche. I 9 ragazzi hanno dimostrato di non avere la capacità di controllare gli strumenti informatici che la tecnologia mette a loro disposizione e di non avere la capacità di comprendere quale effetto possa avere per la vittima il loro comportamento. Adesso dovranno rispondere di fronte al giudice del grave reato di cui sono ritenuto responsabili.

INDAGINI CIVILI – Oltre alla parte penale, sono stati aperti anche dei procedimenti civili a tutela sia delle vittima, sia degli indagati, con il coinvolgimento dei Servizi sociali, al fine di guidare i minori e i loro genitori alla piena comprensione delle ragioni e degli effetti dei propri comportamenti e, soprattutto, della necessità che l’educazione dei giovani a ogni livello – familiare, scolastico, sportivo – non può tralasciare il corretto utilizzo dei mezzi informatici.