Quasi 500 bambini per la sesta edizione di “Papà ti salvo io”

LIDO DI CAMAIORE – Quasi 500 bambini tra la spiaggia e la passeggiata di Lido di Camaiore a sperimentare sul campo come si vive l’ambiente in sicurezza e con rispetto. Grande successo per la sesta edizione di “Papà ti salvo io”, giornata sulla sicurezza e sulla tutela ambientale organizzata dall’associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore (Abc).

Ad attendere i bambini e le loro insegnanti, in passeggiata, il mini-percorso allestito da Aci Automobil Club Italia e Pezzini Scrub Design. I piccoli, in sella alle bici, hanno appreso sul campo tutti i segnali stradali e i pericoli che possono incontrare lungo le strade. Subito dopo gli stand del 118 (Misericordia Lido e Croce Verde di Lido) e dei vigili del fuoco, con dimostrazioni pratiche di operazioni di salvamento o di emergenza.

In spiaggia tante altre postazioni pronte per i bambini. Da quella della Dieffe Antincendio alla Società Nazionale di salvamento sezione Versilia Antonio Colonna con Gianluca Giorgetti e il cane Joco, all’Associazione Il Cavallo e noi di Camaiore. Grande successo anche per i Cavalieri delle Apuane che hanno portato tre asinelli in spiaggia, per lo stand sul mare del “Cetus”, per l’isola ecologica allestita da SEA, e ancora per la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, la Scuola Vela del Porto Spiaggia.

“Questo sta diventando un appuntamento fisso della primavera a Lido di Camaiore. Una grande festa con tutti i ragazzi delle scuole del territorio per sensibilizzare tutti su come si vive correttamente la spiaggia, come si può passare in sicurezza una giornata al mare, e come intervenire in caso di pericolo o di emergenza. Le scuole, come sempre, rispondono con entusiasmo”, commenta la presidente dei balneari di Lido di Camaiore Nicoletta Vespa.

Tra tante attività c’è stato anche il tempo per una bella merenda offerta da Coalve, Abc, Fonteviva, Panificio La Spiga e Lilt a base di pane e nutella, pane olio e sale, acqua e succhi di frutta. Al termine della giornata ludico-educativa è stato regalato a tutti i bambini partecipanti un piccolo aquilone della MP Model da colorare in classe. Gli aquiloni saranno poi esposti alla Galleria Europa nella settimana di Pasqua e diventeranno il motivo portante di una grande manifestazione che ABC sta organizzando per maggio 2019.